$!Representante del penal de Mazatlán pide calma a familiares de internos tras el enfrentamiento

MAZATLÁN. Tras la falta de información oficial después del enfrentamiento armado registrado este jueves en el interior de las instalaciones del Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, un representante del penal salió al portón y pidió mantener la calma a las personas que se encontraban en las inmediaciones del reclusorio. Ante la presencia de familiares y otras personas que buscaban información sobre lo ocurrido, señaló que, debido a las condiciones de seguridad que prevalecían en ese momento, no sería posible permitir el acceso al penal ni proporcionar de inmediato todos los detalles sobre lo sucedido.

Pidió a las personas esperar a que las autoridades estuvieran en condiciones de emitir los informes correspondientes y evitar acercarse o intentar ingresar a las instalaciones mientras continuaba el operativo de seguridad. “Por favor, mantengan la calma. Ahorita no va a poder la gente acceder por cuestiones de seguridad. Les darán los informes correspondientes en un momento dado, pero, por favor, mantengan la calma”, comentó.

El funcionario también hizo un llamado para evitar que la concentración de personas en el exterior pudiera generar otro incidente, particularmente por el movimiento de vehículos en la zona. Incluso, pidió que no se expusieran a sufrir un atropellamiento o provocar algún accidente mientras esperaban información. “Por favor, no nos arriesguemos a que vaya a haber alguien que me lo atropelle o haga un accidente”, dijo.

Ante la insistencia de la gente por obtener información sobre sus familiares, el funcionario indicó que posteriormente saldría para atender a las personas y proporcionar información sobre la situación en el penal, aunque en ese momento insistió en que las condiciones no permitían ofrecer mayores detalles. “Ahorita, en un momento, con mucho gusto, podré salir y decirles”, manifestó. El funcionario agradeció a las personas presentes por mantener la calma y reiteró que se les proporcionarían los informes correspondientes una vez que las condiciones de seguridad lo permitieran.

Mientras tanto, elementos de corporaciones de los tres niveles de gobierno permanecían desplegados en los alrededores del Centro Penitenciario El Castillo, ubicado sobre la carretera México 15, como parte del operativo implementado tras las detonaciones registradas durante la mañana.

Hasta las 14:00 horas de este jueves, y a cuatro horas de los hechos, las autoridades no han emitido información oficial sobre lo ocurrido.