Repunta robo de vehículos en las últimas tres semanas en Sinaloa

El pasado 12 de julio, el Gobierno federal en coordinación con el Gobierno de Sinaloa lanzaron el operativo Cero Robos para inhibir y reducir el robo de vehículos en la Maxipista Culiacán-Mazatlán, a partir de ese día, ese delito comenzó a mostrar una reducción sostenida hasta alcanzar un promedio mínimo de 11.1 diarios el pasado 15 de agosto.

Para ello, se ubicaron a 298 elementos de la Guardia Nacional con 143 vehículos, dos helicópteros, 12 drones, cuatro células de inteligencia y cinco torres de inspección.

Sin embargo, a partir de la segunda quincena de agosto, los robos han repuntado y volvieron a superar la cifra de los 23 robos diarios el 4 de septiembre pasado.