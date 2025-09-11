Repunta robo de vehículos en las últimas tres semanas en Sinaloa

El pasado 12 de julio, el Gobierno federal en coordinación con el Gobierno de Sinaloa lanzaron el operativo Cero Robos para inhibir y reducir el robo de vehículos en la Maxipista Culiacán-Mazatlán, a partir de ese día, ese delito comenzó a mostrar una reducción sostenida hasta alcanzar un promedio mínimo de 11.1 diarios el pasado 15 de agosto.
Para ello, se ubicaron a 298 elementos de la Guardia Nacional con 143 vehículos, dos helicópteros, 12 drones, cuatro células de inteligencia y cinco torres de inspección.
Sin embargo, a partir de la segunda quincena de agosto, los robos han repuntado y volvieron a superar la cifra de los 23 robos diarios el 4 de septiembre pasado.
De acuerdo con la base de datos que Noroeste construye con la información generada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante los primeros 10 días de septiembre se han registrado 200 nuevos robos de vehículos, para un promedio de 20 diarios en lo que va del mes.
Con esos datos, septiembre se ubica hasta ahora como el cuarto mes en este delito desde que la guerra entre las facciones criminales de los Guzmán y los Zambada comenzó en Sinaloa, solo por debajo de mayo de 2025, octubre del 2024 y enero del 2025.