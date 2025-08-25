$!Rescata Bomberos Veteranos de Mazatlán dos perros huskys del arroyo Jabalines

MAZATLÁN._ Dos perros de la raza huskys fueron rescatados por elementos de Bomberos Veteranos de Mazatlán, del arroyo Jabalines, este lunes 25 de agosto.

Debido al nivel del agua y lo fangoso del arroyo, los lomitos no podían salir del interior del arroyo, frente a la colonia Ampliación 20 de Noviembre, por lo que reportaron el hecho y acudieron los elementos de Bomberos Veteranos de Mazatlán a bordo de la Máquina 14 y la Ambulancia 14.