Rescata Bomberos Veteranos de Mazatlán dos perros huskys del arroyo Jabalines

Los lomitos no podían salir del arroyo debido al nivel del agua y lo fangoso; se le había escapado a su dueño
Noroeste/Redacción
25/08/2025 20:09
MAZATLÁN._ Dos perros de la raza huskys fueron rescatados por elementos de Bomberos Veteranos de Mazatlán, del arroyo Jabalines, este lunes 25 de agosto.

Debido al nivel del agua y lo fangoso del arroyo, los lomitos no podían salir del interior del arroyo, frente a la colonia Ampliación 20 de Noviembre, por lo que reportaron el hecho y acudieron los elementos de Bomberos Veteranos de Mazatlán a bordo de la Máquina 14 y la Ambulancia 14.

De acuerdo a comentarios en el lugar, los lomitos se le salieron de una vivienda a su dueño.

Tras ser rescatados fueron valorados por personal de Ecología y entregados a su dueño.

