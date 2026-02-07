$!Rescata Marina a dos pescadores que quedaron a la deriva frente a Mazatlán

MAZATLÁN._ Dos pescadores que estaban a la deriva a 20 millas náuticas, unos 37 kilómetros mar adentro, debido a fallas mecánicas, fueron rescatados este sábado por personal de la Secretaría de Marina, con apoyo de dos embarciones y una aeronave.
A traves de un comunicado, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, en funciones de Guardia Costera y por conducto de la Cuarta Región Naval, informó que personal naval brindó apoyo durante la búsqueda de una embarcación menor en las inmediaciones de Mazatlán.
Esta acción se llevó a cabo después de recibir una llamada de emergencia en la Estación Naval de Búsqueda y Rescate Mazatlán, reportando el retraso de una embarcación menor con dos personas a bordo, quienes se encontraban realizando actividades de pesca.
Con el fin de salvaguardar la vida humana en el mar, se ordenó el zarpe inmediato de una embarcación tipo defender y una patrulla interceptora, así como una aeronave tipo Texano, con el fin de localizar la embarcación en mención.
Derivado de lo anterior, la aeronave naval, durante vuelo de reconocimiento, avistó una embarcación con características similares a la reportada; del mismo modo, la embarcación tipo defender y la patrulla interceptora, lograron la ubicación a 20 millas náutica (37.04 kilómetros) de Mazatlán.
La embarcación menor presentaba falla mecánica y con un motor fuera de borda, por lo que se procedió a su arrastre al muelle de esta Región Naval.
Las dos personas que se encontraban a bordo recibió los primeros auxilios por parte de personal de sanidad naval de dicha institución, que determinó que se encontraban en buen estado de salud, por lo que procedieron a retirarse por sus propios medios.
Para atención de emergencias en el mar, la Cuarta Región Naval pone a disposición de la ciudadanía el número telefónico 669 910 0552 y, para denuncias ciudadanas, el número telefónico 669 127 0861. Asimismo, la Secretaría de Marina comparte el siguiente número de contacto: 800 627 4621 (800 MARINA1).