$!Rescata Marina a dos pescadores que quedaron a la deriva frente a Mazatlán

MAZATLÁN._ Dos pescadores que estaban a la deriva a 20 millas náuticas, unos 37 kilómetros mar adentro, debido a fallas mecánicas, fueron rescatados este sábado por personal de la Secretaría de Marina, con apoyo de dos embarciones y una aeronave.

A traves de un comunicado, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, en funciones de Guardia Costera y por conducto de la Cuarta Región Naval, informó que personal naval brindó apoyo durante la búsqueda de una embarcación menor en las inmediaciones de Mazatlán.

Esta acción se llevó a cabo después de recibir una llamada de emergencia en la Estación Naval de Búsqueda y Rescate Mazatlán, reportando el retraso de una embarcación menor con dos personas a bordo, quienes se encontraban realizando actividades de pesca.