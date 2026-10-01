$!Rescata Marina a tres extranjeros a bordo de velero varado cerca de Isla de la Piedra

MAZATLÁN._ Tres personas de nacionalidad extranjera que se encontraban a bordo de un velero, en inmediaciones de Isla de la Piedra, recibieron apoyo de personal de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima Mazatlán, informó la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México y por conducto de la Cuarta Región Naval.
Esta acción se llevó a cabo tras recibir una llamada en la ENSAR Mazatlán, mediante la cual se informó que una embarcación tipo velero se encontraba en citada área y aparentemente presentaba problemas derivados del oleaje elevado, por lo que de manera inmediata se ordenó el zarpe de una embarcación tipo Defender con personal naval especializado a bordo.
Al arribar al área señalada, el personal naval localizó el velero con tres personas a bordo y realizó maniobras de aproximación; sin embargo, debido a que la embarcación se encontraba muy próxima a una zona rocosa y de baja profundidad, así como a las condiciones de oleaje presentes en el lugar, se desplegó a un nadador de rescate para verificar la situación de los tripulantes.
Una vez a bordo, se corroboró que los tripulantes se encontraban estables y que el velero permanecía fondeado, debido a que el ancla se encontraba atorada en el fondo y no era posible recuperarla.
Posteriormente, con apoyo de dos motos acuáticas del Escuadrón Acuático de Mazatlán, las tres personas fueron evacuadas del velero y trasladadas a las instalaciones de este Mando Naval, donde personal de Sanidad Naval les brindó atención médica.
Durante la valoración, una de ellas presentó presión arterial alta y un golpe en la rodilla derecha, por lo que recibió la atención correspondiente. Asimismo, se les proporcionaron alimentos y bebidas.
La Cuarta Región Naval pone a disposición de la ciudadanía los números telefónicos 669 910 0552 y 669 330 8826 para la atención de emergencias en la mar.