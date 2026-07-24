Seguridad
|
Siniestro

Rescatan a adulta mayor durante incendio en el Centro de Los Mochis

Una mujer con discapacidad motora fue puesta a salvo por cuerpos de auxilio tras el incidente registrado en el segundo piso de una vivienda. Una mascota murió y se reportaron daños materiales
Noé Ruiz |
24/07/2026 19:27
24/07/2026 19:27

LOS MOCHIS._ Un incendio generó una intensa movilización de cuerpos de auxilio este viernes en la Colonia Centro, donde los rescatistas lograron poner a salvo a una adulta mayor que padece discapacidad motora.

El incidente tuvo lugar sobre la Calle Juan Aldama, en el tramo comprendido entre las avenidas Independencia y Miguel Hidalgo. El reporte generado al número de emergencias alertó a los rescatistas sobre un siniestro que se propagaba con rapidez en el segundo piso de una residencia particular.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Ahome y del Cuerpo de Bomberos de Los Mochis, quienes coordinaron esfuerzos para ingresar al inmueble.

$!Rescatan a adulta mayor durante incendio en el Centro de Los Mochis

En medio de la densidad del humo, los cuerpos de socorro maniobraron para poner en un lugar seguro a la habitante de la vivienda, quien no podía desplazarse por cuenta propia debido a su condición en silla de ruedas.

Gracias al oportuno despliegue, la adulta mayor resultó ilesa y no requirió traslado hospitalario. No obstante, las llamas cobró la vida de una mascota, un gato que se encontraba en la zona afectada; y redujeron a cenizas diversos muebles, electrodomésticos y pertenencias personales.

$!Rescatan a adulta mayor durante incendio en el Centro de Los Mochis

Mientras los bombero sofocaban las llamas para evitar que el fuego se propagara a los domicilios contiguos, efectivos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana acordonaron la zona.

Paralelamente, agentes de la Dirección de Tránsito Municipal desviaron el flujo vehicular sobre la Calle Aldama para agilizar el paso de las motobombas y unidades de rescate.

Hasta el momento, los peritos no han precisado el origen o la falla que detonó el fuego, por lo que las autoridades competentes mantienen abiertas las indagatorias para esclarecer la causa del siniestro.

#Siniestro
#Rescate
#Incendio
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube