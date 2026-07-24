$!Rescatan a adulta mayor durante incendio en el Centro de Los Mochis

LOS MOCHIS._ Un incendio generó una intensa movilización de cuerpos de auxilio este viernes en la Colonia Centro, donde los rescatistas lograron poner a salvo a una adulta mayor que padece discapacidad motora.

El incidente tuvo lugar sobre la Calle Juan Aldama, en el tramo comprendido entre las avenidas Independencia y Miguel Hidalgo. El reporte generado al número de emergencias alertó a los rescatistas sobre un siniestro que se propagaba con rapidez en el segundo piso de una residencia particular.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Ahome y del Cuerpo de Bomberos de Los Mochis, quienes coordinaron esfuerzos para ingresar al inmueble.