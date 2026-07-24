$!Rescatan a adulta mayor durante incendio en el Centro de Los Mochis

LOS MOCHIS._ Un incendio generó una intensa movilización de cuerpos de auxilio este viernes en la Colonia Centro, donde los rescatistas lograron poner a salvo a una adulta mayor que padece discapacidad motora.
El incidente tuvo lugar sobre la Calle Juan Aldama, en el tramo comprendido entre las avenidas Independencia y Miguel Hidalgo. El reporte generado al número de emergencias alertó a los rescatistas sobre un siniestro que se propagaba con rapidez en el segundo piso de una residencia particular.
Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Ahome y del Cuerpo de Bomberos de Los Mochis, quienes coordinaron esfuerzos para ingresar al inmueble.
En medio de la densidad del humo, los cuerpos de socorro maniobraron para poner en un lugar seguro a la habitante de la vivienda, quien no podía desplazarse por cuenta propia debido a su condición en silla de ruedas.
Gracias al oportuno despliegue, la adulta mayor resultó ilesa y no requirió traslado hospitalario. No obstante, las llamas cobró la vida de una mascota, un gato que se encontraba en la zona afectada; y redujeron a cenizas diversos muebles, electrodomésticos y pertenencias personales.
Mientras los bombero sofocaban las llamas para evitar que el fuego se propagara a los domicilios contiguos, efectivos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana acordonaron la zona.
Paralelamente, agentes de la Dirección de Tránsito Municipal desviaron el flujo vehicular sobre la Calle Aldama para agilizar el paso de las motobombas y unidades de rescate.
Hasta el momento, los peritos no han precisado el origen o la falla que detonó el fuego, por lo que las autoridades competentes mantienen abiertas las indagatorias para esclarecer la causa del siniestro.