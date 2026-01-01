Seguridad
|
Siniestro

Rescatan a adulta mayor tras el incendio de una vivienda en Mazatlán

El percance se registró en la colonia López Mateos durante la madrugada de este jueves 1 de enero
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
01/01/2026 17:58
01/01/2026 17:58

MAZATLÁN._ Una señora que se encontraba dormida fue rescatada por Bomberos Mazatlán del interior de un cuarto de una casa-habitación que se incendiaba.

De acuerdo a un comunicado de la corporación, fue durante la madrugada de este jueves 1 de enero que personal de la Estación Central respondió a un incendio en la vivienda de la colonia López Mateos.

El reporte inicial indicaba que había una persona al interior del domicilio.

Al arribo de las unidades, se observó la salida de humo por las ventanas, por lo que de inmediato se iniciaron acciones de búsqueda y localización de la persona, así como la identificación del foco del incendio.

$!Rescatan a adulta mayor tras el incendio de una vivienda en Mazatlán

El fuego fue localizado en una de las recámaras.

De acuerdo a Bomberos Mazatlán, en una segunda recámara se encontró a una adulta mayor, quien se encontraba dormida y no se había percatado de la situación. La persona fue puesta a salvo de manera inmediata.

El incendio fue controlado rápidamente, evitando su propagación a otras áreas de la vivienda. Afortunadamente, la persona rescatada se encuentra en buen estado de salud.

#Rescate
#Incendio
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube