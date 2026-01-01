$!Rescatan a adulta mayor tras el incendio de una vivienda en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una señora que se encontraba dormida fue rescatada por Bomberos Mazatlán del interior de un cuarto de una casa-habitación que se incendiaba.

De acuerdo a un comunicado de la corporación, fue durante la madrugada de este jueves 1 de enero que personal de la Estación Central respondió a un incendio en la vivienda de la colonia López Mateos.

El reporte inicial indicaba que había una persona al interior del domicilio.

Al arribo de las unidades, se observó la salida de humo por las ventanas, por lo que de inmediato se iniciaron acciones de búsqueda y localización de la persona, así como la identificación del foco del incendio.