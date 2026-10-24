Seguridad
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Accidente

Rescatan a adulto mayor tras caer a zona rocosa del Clavadista, en Mazatlán

Marcelino cayó desde una altura aproximada de 4 metros en la Glorieta Sánchez Taboada, lo que movilizó a los cuerpos de rescate este sábado
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
24/10/2026 18:49
24/10/2026 18:49

MAZATLÁN._ La caída de un adulto mayor a la zona rocosa del Clavadista, en la Glorieta Sánchez Taboada, movilizó a cuerpos de rescate este sábado 24 de octubre en Mazatlán.

El accidente fue reportado a las 17:30 horas, cuando se alertó sobre un hombre lesionado tras caer desde la banqueta hacia las rocas.

Por causas aún desconocidas, Marcelino “N”, de 63 años, cayó desde una altura aproximada de 4 metros y quedó lesionado entre las piedras.

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Rescatistas de Bomberos Mazatlán, socorristas de Cruz Roja y del Escuadrón de Salvamento Acuático, coordinaron acciones para rescatar al herido.

Socorristas llegaron hasta el accidentado para valorarlo y de manera coordinada lo aseguraron a una camilla metálica para deslizarlo sobre una escalera y elevarlo con una maniobra de poleas y cuerdas.

Ya en tierra firme fue subido a una ambulancia y trasladado a un hospital para su valoración médica.

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