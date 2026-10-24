$!Rescatan a adulto mayor tras caer a zona rocosa del Clavadista, en Mazatlán

MAZATLÁN._ La caída de un adulto mayor a la zona rocosa del Clavadista, en la Glorieta Sánchez Taboada, movilizó a cuerpos de rescate este sábado 24 de octubre en Mazatlán.

El accidente fue reportado a las 17:30 horas, cuando se alertó sobre un hombre lesionado tras caer desde la banqueta hacia las rocas.

Por causas aún desconocidas, Marcelino “N”, de 63 años, cayó desde una altura aproximada de 4 metros y quedó lesionado entre las piedras.