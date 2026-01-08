$!Rescatan a bañistas y prestador de servicios a la deriva en motos acuáticas en Mazatlán

MAZATLÁN._ Elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático remolcaron a bañistas y un prestador de servicios que quedaron a la deriva en dos motos acuáticas.

El reporte de los hechos se emitió a las 18:50 horas de este jueves y señalaban el lugar frente al Monumento a la Familia.

Las jóvenes disfrutaban de un paseo en moto acuática cuando su unidad sufrió una avería y quedaron a la deriva por más de una hora.