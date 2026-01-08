$!Rescatan a bañistas y prestador de servicios a la deriva en motos acuáticas en Mazatlán

MAZATLÁN._ Elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático remolcaron a bañistas y un prestador de servicios que quedaron a la deriva en dos motos acuáticas.
El reporte de los hechos se emitió a las 18:50 horas de este jueves y señalaban el lugar frente al Monumento a la Familia.
Las jóvenes disfrutaban de un paseo en moto acuática cuando su unidad sufrió una avería y quedaron a la deriva por más de una hora.
El prestador de servicios que les rentó la moto acuática salió en su búsqueda en otra unidad, pero al llegar su moto acuática también dejó de funcionar y se vio en la necesidad de solicitar apoyo a los salvavidas.
Minutos después, los elementos municipales activaron el Protocolo de Rescate y primeramente trasladaron a las bañistas a tierra firme, donde fueron valoradas por socorristas de Cruz Roja que respondieron a la emergencia.
Por último, el rentador fue remolcado en su moto acuática hasta la playa y la situación no pasó a mayores.