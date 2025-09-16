Rescatan a cinco bañistas que eran jalados mar adentro en playas de Mazatlán

MAZATLÁN._ Cinco personas fueron rescatadas y puestas a salvo, luego de que fueron jaladas mar adentro, en playas de Mazatlán e Isla de la Piedra, este martes.

De acuerdo a un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático realizaron tres intervenciones de rescate de personas en el mar.

Gustavo Espinoza Bastidas, comandante del grupo acuático, informó que los protocolos de apoyo y rescate fueron activados en la zona Sábalo 1; donde una menor de 15 años presentó dificultad para salir del mar, luego de ser jalada por una corriente marina.

Tras la intervención de los salvavidas, fue puesta a salvo, solo presentó cansancio y nerviosismo.

Por otra parte, la playa de la Isla de la Piedra fue escenario de alerta en dos ocasiones.

El primer llamado registró un rescate múltiple: tres mujeres, dos de ellas menores de edad, estuvieron atrapadas en una corriente de resaca. Al ser llevadas a tierra firme, fueron valoradas por paramédicos del lugar; no fue necesario su traslado.

En el segundo reporte, un hombre que usaba una tabla buggy fue llevado mar adentro por una corriente.

El personal de la Isla de la Piedra actuó de inmediato y logró llevarlo a la orilla; estando en la arena, fue atendido por el personal, informado de que solo presentaba cansancio.

Después de los llamados de auxilio, Gustavo Espinoza Bastidas ordenó el reforzamiento de los recorridos de proximidad con los bañistas con el objetivo de evitar situaciones de alerta.