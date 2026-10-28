$!Rescatan a cuatro gatos tras incendio en una vivienda de la colonia Scally, en Los Mochis

AHOME. _ Un incendio registrado la mañana de este miércoles 28 de octubre en un domicilio de la colonia Scally, en Los Mochis, dejó únicamente daños materiales. Además, cuatro felinos que resultaron afectados por la inhalación de humo recibieron atención de emergencia. El reporte se generó luego de que habitantes del sector observaran una columna de humo que salía de una vivienda ubicada en el cruce de las calles Río Piaxtla y R. T. Loaiza, por lo que solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia.

Al sitio acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos de Los Mochis para combatir el fuego. Durante las maniobras de control y sofocación, los rescatistas descartaron la presencia de personas lesionadas y lograron poner a salvo a cuatro gatos que se encontraban en el interior del inmueble. Paramédicos del Servicio de Urgencias Médicas Municipales de Ahome (Summa) brindaron asistencia en el lugar. Tras confirmar que no había personas heridas, suministraron oxígeno a los animales mediante mascarillas para contrarrestar los efectos de la intoxicación por humo.

En el operativo también participaron agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Ahome, personal de Tránsito Municipal y elementos de Protección Civil, quienes resguardaron el perímetro y facilitaron las labores de emergencia para evitar que las llamas se propagaran a las viviendas contiguas.