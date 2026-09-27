$!Rescatan a dos hombres del mar en Las Cabras, Escuinapa

El llamado de urgencia se presentó alrededor de las 15:30 horas, alertando que dos personas tenían dificultades para salir del mar.

Los hombres fueron identificados como Jesús Antonio, de 41 años, con domicilio en la cabecera municipal y Yoxan “N”, quien no proporcionó más datos generales.

ESCUINAPA._ Dos hombres fueron rescatados del mar en playa Las Cabras después de tener dificultades para salir mientras nadaban.

Por lo que elementos de Protección Civil se movilizaron al sitio aplicando protocolos de salvamento acuático, ingresando al mar que presentaba oleaje muy fuerte pero lograron sacar a las dos personas.

Paramédicos de Cruz Roja ya estaban en el sitio y los revisaron, después de la valoración médica se informó que estaban bien y solo presentaban cansancio, las personas no quisieron acudir a una unidad médica, retirándose del lugar con sus familiares.

El coordinador de Protección Civil, Jesús López Bibriesca pidió a la población evitar entrar al mar cuando se tienen condiciones de fuerte oleaje o como se conoce de manera coloquial ‘mar picado’.

Debido a los fenómenos naturales que se tienen en el pacífico como el paso del huracán “Polo” no hay condiciones para que las personas puedan introducirse al mar, menos si no traen ropa adecuada o han consumido bebidas alcohólicas.