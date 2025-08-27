$!Rescatan a dos mujeres arrastradas por arroyo en colonia Popular, en Culiacán

CULIACÁN._ La noche de este miércoles fueron rescatadas dos mujeres que eran arrastradas por un arroyo en la colonia Popular, en Culiacán, producto de una fuerte tormenta que azotó la ciudad.
Sobre la intersección de la avenida Nicolás Bravo y el bulevar Ciudades Hermanas, consecuencia de las precipitaciones, se formó un arroyo que arrastró el vehículo en que se trasladaban las mujeres.
Elementos de Protección Civil Municipal y del Estado desplegaron acciones en conjunto para poner a salvo a ambas mujeres.
Autoridades extienden llamado a la población para solicitar apoyo al 911 ante cualquier situación de emergencia, y resguardarse en lugares seguros porque las lluvias van a continuar hasta la madrugada.