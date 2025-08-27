$!Rescatan a dos mujeres arrastradas por arroyo en colonia Popular, en Culiacán

CULIACÁN._ La noche de este miércoles fueron rescatadas dos mujeres que eran arrastradas por un arroyo en la colonia Popular, en Culiacán, producto de una fuerte tormenta que azotó la ciudad.

Sobre la intersección de la avenida Nicolás Bravo y el bulevar Ciudades Hermanas, consecuencia de las precipitaciones, se formó un arroyo que arrastró el vehículo en que se trasladaban las mujeres.