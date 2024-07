CULIACÁN._ En el cerro del Hípico en Culiacán, rescataron a dos mujeres que practicaban senderismo, que se quedaron varadas porque se les había terminado el agua y tenían 12 horas de ayuno por lo que con las altas temperaturas y su estado de salud, les impidió seguir caminando.

Eran las 11:00 horas cuando se recibió un reporte al 911 para el rescate de Itzel Juárez, de 31 años, y María Araujo, de 28, en el que Protección Civil Municipal y en coordinación con PC Estatal, la Cruz Roja y voluntarios que conocen el cerro, se dieron la tarea de buscarlas.

Jesús Bill Mendoza Ontiveros, titular de PC Municipal, comentó que la búsqueda les tomó alrededor de 40 minutos, por lo que rápido las atendieron y al contar con buen estado de salud, las pusieron a disposición de sus familiares.

“Se llevó a cabo la estrategia para encontrar a las mujeres y esto fue aproximadamente en 40 minutos, logrando localizarlas y ponerlas a salvo de manera oportuna”, dijo.

Mendoza Ontiveros comentó que con este caso ya van nueve rescates de senderistas en lo que va del año, siendo seis en el cerro del Hípico y los otros dos en el cerro de la Leona.

Pero no sólo es este año en el que se ha tenido que acudir al rescate de senderistas, sino que desde el 2020 cuando la actividad se comenzó a popularizar, los reportes de rescate comenzaron a ser más recientes.

En archivos periodísticos hay más de media docena de casos, por lo menos entre 2020 y 2021, siendo este último el que más se presentaron en este periodo.

En ese sentido, Jesús Bill sugirió a la ciudadanía las siguientes recomendaciones si se planea llevar a cabo la actividad:

- Llevar dos litros de agua por persona.

- Planear la ruta y avisar a tus amigos a dónde irás y a qué horas regresas.

- Viajar con ropa cómoda, adecuada, sobre todo con calzado apropiado. No lleves chanclas, no lleves crocs, ni tenis que no tengan buen agarre.

- No te salgas de la ruta y de preferencia ir con un guía o un senderista que conozca del lugar.

- Mantenerse informado de las condiciones climáticas a la hora de realizar el recorrido y si se observa que comienza a cambiar, es mejor regresar, sobre todo si no se está preparado para alguna lluvia.

- No practicar el deporte solo, siempre hay que hacerlo con los grupos de senderistas.

- Recordar que no porque todos vayan muy rápido, se tiene que ir a la misma velocidad.