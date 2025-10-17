$!Rescatan a dos mujeres y una bebé tras incendio en vivienda del sector Tres Ríos, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un incendio registrado la mañana de este viernes movilizó a los cuerpos de emergencia en el sector Tres Ríos, donde dos mujeres y una bebé fueron rescatadas con vida de un domicilio en llamas.

El siniestro se registró sobre la calle José Muros Pico, casi esquina con Diego Rivera. Vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras observar humo y fuego saliendo de la vivienda, lo que generó una rápida respuesta por parte de los cuerpos de rescate.

De acuerdo con el comandante del H. Cuerpo de Bomberos, Efraín Araujo, las llamas se concentraron en una recámara del segundo piso, espacio que fue consumido por el fuego antes de que lograran controlarlo. Aunque las tres personas que se encontraban en el lugar fueron puestas a salvo, una mascota que permanecía en la habitación no logró sobrevivir a causa de la asfixia.