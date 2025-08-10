Seguridad

Rescatan a dos pescadores atrapados por fuerte oleaje en Mazatlán

Dos personas que pescaban en las escolleras de la Isla de Chivos fueron auxiliadas tras quedar atrapadas por condiciones adversas del mar; se les reporta estables tras recibir atención médica
Noroeste/Redacción
10/08/2025 11:28
MAZATLÁN._ Debido a las condiciones del oleaje en Mazatlán, dos personas que se encontraban pescando requirieron apoyo para poder salir del mar durante la mañana de este domingo.

La emergencia se registró en la zona de escolleras de la Isla de Chivos, sitio al que se acercó personal de la terminal marítima como primeros respondientes para mantenerlos a flote hasta el arribo de elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático y ENSAR, quienes lograron extraer a las personas y llevarlas a un lugar seguro.

Al estar en tierra firme, José Rafael y Alejandro fueron valorados por los elementos para después ser llevados a las instalaciones de Cruz Roja donde se les amplió la asistencia médica, informando que su situación es estable.

Autoridades recomendaron a los bañistas acatar indicaciones y respetar la señalética para evitar situaciones de alerta.

