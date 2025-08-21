Rescatan a integrante de la Comisión de Búsqueda tras golpe de calor en Culiacán

CULIACÁN. _ Un integrante de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Sinaloa fue rescatado por elementos de rescate luego de sufrir un golpe de calor se encontraban en un cerro ubicado en el fraccionamiento Los Cerezos, de la Loma de Rodriguera, al norte de Culiacán.

Según informes, la persona, junto con otros integrantes de la dependencia estatal, realizaba trabajos de rastreo con su grupo de búsqueda, acompañados por activistas de Sabuesos Guerreras, en las inmediaciones de una zona enmontada ubicada en el sector mencionado.

Ante las fuertes condiciones de altura y calor, el afectado sufrió insolación y presentó desmayos por deshidratación, por lo que sus compañeros llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la intervención de las autoridades, debido a que la zona donde se encontraban era de difícil acceso.

Cuerpos de Bomberos de Culiacán, acompañados por elementos de seguridad, llegaron al lugar y realizaron las maniobras necesarias para salvar a la persona en estado delicado. Se le brindaron los primeros auxilios dentro de una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana.

El personal de rescate y seguridad permaneció en el sitio para apoyar a los integrantes de la Comisión y a los activistas; tras confirmar que la situación estaba bajo control y que el afectado se encontraba estable, las autoridades procedieron a retirarse.