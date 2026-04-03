$!Rescatan a joven que pedía auxilio mar adentro en playa de Navolato

TOPOLOBAMPO._ Un joven de 22 años, que pedía auxilio al encontrarse aproximadamente a 40 metros mar adentro de la playa Isla Cortés en Nuevo Altata, Navolato, fue rescatado el jueves por personal naval.

A través de un comunicado, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Octava Zona Naval informó este viernes 3 de abril que personal naval realizó este rescate.

Esta acción se llevó a cabo tras recibir un reporte de emergencia por parte de bañistas en la playa Isla Cortés en Nuevo Altata, Navolato, Sinaloa, quienes reportaron que un hombre se encontraba mar adentro pidiendo auxilio por ahogamiento, por lo que el personal de nadadores de rescate establecido en el puesto de control “Operación Salvavidas 2026” acudió de forma inmediata a brindar auxilio, logrando el rescate a pesar del fuerte oleaje que prevalecía en el área.