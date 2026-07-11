$!Rescatan a menor de Culiacán que era arrastrado por corriente en el mar de Mazatlán

MAZATLÁN._ Un menor de edad, originario de Culiacán, fue rescatado del mar este sábado cuando era arrastrado por una corriente marina hacia una zona de peligro.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que en el rescate participó el personal del Escuadrón de Salvamento Acuático y fue necesario solicitar el apoyo del Cuerpo de Bomberos y de paramédicos de Cruz Roja.

La extracción se realizó mediante el uso de cuerdas para posteriormente efectuar una valoración médica básica y confirmar que el menor se encontraba fuera de peligro.

El comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático, Gustavo Espinoza, informó sobre el rescate de este menor.



Cae mujer del malecón a la arena

Además, los salvavidas municipales brindaron atención prehospitalaria a una mujer que cayó del malecón hacia la arena y retiraron a tres personas que permanecían en un área de riesgo pese a las recomendaciones preventivas.

Gustavo Espinoza reiteró el llamado a la población a mantener una vigilancia permanente sobre los menores de edad y atender en todo momento las indicaciones de los salvavidas, ya que estas acciones buscan prevenir incidentes como el ocurrido la tarde de este sábado en Playa Norte 7 y garantizar una estancia segura para todos los bañistas.