Rescatan a menor de edad que había sido privada de su libertad en Villa Juárez, Navolato

Una menor de edad que permanecía privada de su libertad fue liberada por la Guardia Nacional en la sindicatura de Villa Juárez, municipio de Navolato.
De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, personal de la Guardia Nacional encabezó las labores de rescate, aunque las autoridades federales no ofrecieron mayores detalles sobre el operativo.
La acción derivó de patrullajes de reconocimiento y vigilancia realizados por personal militar en la zona.
De manera simultánea, este miércoles una mujer identificada como Magda, de 27 años, resultó herida de bala como víctima colateral en la misma sindicatura, durante un despliegue de seguridad. El hecho fue reportado alrededor de las 13:30 horas del 3 de diciembre.
Hasta el momento, las autoridades no han precisado si ambos casos están relacionados.