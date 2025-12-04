Rescatan a menor de edad que había sido privada de su libertad en Villa Juárez, Navolato

Una menor de edad que permanecía privada de su libertad fue liberada por la Guardia Nacional en la sindicatura de Villa Juárez, municipio de Navolato.

De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, personal de la Guardia Nacional encabezó las labores de rescate, aunque las autoridades federales no ofrecieron mayores detalles sobre el operativo.