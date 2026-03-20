$!Rescatan a menor privado de la libertad y detienen a 8 hombres en Escuinapa

Elementos del Ejército Mexicano y la Policía Estatal liberaron a un menor de edad que estaba privado de la libertad y detuvieron a ocho hombres tras un operativo en Escuinapa.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, las acciones respondieron a una llamada anónima al 089 acerca de la retención de un menor en un domicilio de la colonia Fovissste del Mar, en el citado municipio.
Al acudir a la dirección proporcionada, los uniformados encontraron al menor de edad plagiado y, como parte del despliegue, arrestaron a ocho civiles.
Asimismo, durante el operativo aseguraron un vehículo tipo SUV color negro que tenía reporte de robo, junto con seis armas largas, 45 cargadores, 2 mil 965 cargadores de diferentes calibres, y equipo táctico diverso.
La presunta víctima recibió atención médica y se le brindó acompañamiento ante el Ministerio Público correspondiente para que determine los procesos a seguir.
En tanto, los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para las investigaciones que marca la ley.