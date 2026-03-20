$!Rescatan a menor privado de la libertad y detienen a 8 hombres en Escuinapa

Elementos del Ejército Mexicano y la Policía Estatal liberaron a un menor de edad que estaba privado de la libertad y detuvieron a ocho hombres tras un operativo en Escuinapa.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, las acciones respondieron a una llamada anónima al 089 acerca de la retención de un menor en un domicilio de la colonia Fovissste del Mar, en el citado municipio.

Al acudir a la dirección proporcionada, los uniformados encontraron al menor de edad plagiado y, como parte del despliegue, arrestaron a ocho civiles.