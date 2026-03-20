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Rescatan a menor privado de la libertad y detienen a 8 hombres en Escuinapa

Tras una denuncia al 089, personal militar y policías estatales acudieron a un domicilio en Fovissste del Mar, donde desplegaron el operativo
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
20/03/2026 21:37
20/03/2026 21:37

Elementos del Ejército Mexicano y la Policía Estatal liberaron a un menor de edad que estaba privado de la libertad y detuvieron a ocho hombres tras un operativo en Escuinapa.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, las acciones respondieron a una llamada anónima al 089 acerca de la retención de un menor en un domicilio de la colonia Fovissste del Mar, en el citado municipio.

Al acudir a la dirección proporcionada, los uniformados encontraron al menor de edad plagiado y, como parte del despliegue, arrestaron a ocho civiles.

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Asimismo, durante el operativo aseguraron un vehículo tipo SUV color negro que tenía reporte de robo, junto con seis armas largas, 45 cargadores, 2 mil 965 cargadores de diferentes calibres, y equipo táctico diverso.

La presunta víctima recibió atención médica y se le brindó acompañamiento ante el Ministerio Público correspondiente para que determine los procesos a seguir.

En tanto, los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para las investigaciones que marca la ley.

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