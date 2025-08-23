$!Rescatan a mujer que había volcado su vehículo en un canal de Culiacán

CULIACÁN._ Una mujer fue rescatada por policías municipales de Culiacán luego de haber volcado su vehículo en un canal del riego de la ciudad capital sinaloense.

Según informes, el personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal se movilizó para atender un reporte de una unidad automotriz que se refiere estaba por caer a la obra hidráulica que se ubica en el cruce de la calle Federalismo y el bulevar Emiliano Zapata.

Se informó que la conductora se había salido del camino y estuvo a punto de ser arrastrada por la corriente junto con su automóvil. Ante el hecho, los elementos policiacos, en coordinación con Protección Civil, se encargaron de realizar las maniobras correspondientes para rescatarla.