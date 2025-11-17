$!Rescatan a nueve personas tras hundimiento de yate en la bocana de la Marina Mazatlán

La emergencia fue reportada a las 18:30 horas y señalaba la zona de la bocana de la Marina Mazatlán, frente a las antiguas instalaciones del Hotel El Faro.

MAZATLÁN._ Nueve personas que viajaban a bordo de un yate que encalló y se hundió, fueron rescatadas y trasladados a tierra firme, por tripulantes de otras embarcaciones que ingresaban a la Marina Mazatlán.

El capitán del yate emitió un S.O.S. al detectar una falla en el motor, lo que dejó a la embarcación sin propulsión y a la deriva.

Los pasajeros del yate fueron auxiliados por tripulantes de otras embarcaciones que respondieron al llamado de auxilio emitido por el capitán y los trasladaron a tierra firme.

Elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático, Socorristas de Cruz Roja y personal de Protección Civil así como personal y ambulancias de hospitales privados llegaron al lugar.

Los pasajeros y el capitán fueron valorados por personal médico en las instalaciones de Capitanía de Puerto de la Marina.