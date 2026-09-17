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Rescatan a perro en incendio de casa abandonada en el sector Tres Ríos, en Culiacán

El fuego se registró en el segundo piso de un inmueble durante la tarde de este jueves; no se reportaron personas lesionadas
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
17/09/2026 18:14
17/09/2026 18:14

CULIACÁN._ Una casa en estado de abandono se incendió de manera accidental este jueves 17 de septiembre en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán.

Personal de Bomberos Culiacán atendió el reporte y, al ingresar al domicilio, rescató a un perro que estaba atrapado en el segundo piso.

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El inmueble afectado se encuentra sobre la Calle Juan Macedo López, esquina con Luis G. De La Torre, muy cerca del Bulevar Diego Valadés Ríos, o Malecón Nuevo.

De acuerdo con información preliminar, cerca de las 17:15 horas se quemaron unos colchones, por causas desconocidas, en el interior de una habitación de la segunda planta, lo que propagó las llamas a todo el nivel.

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Las maniobras se prolongaron por algunos minutos, sin que se hayan registrado personas afectadas físicamente durante el evento.

La calle permaneció cerrada mientras los socorristas realizaban los trabajos correspondientes y reabrieron calle cerca de las 18:00 horas.

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