$!Rescatan a persona en silla de ruedas tras caer a canal en Mazatlán

De acuerdo a un comunicado, personal de la Estación Central y Estación 1 de Bomberos Mazatlán atendió el reporte.

MAZATLÁN._ Una persona en silla de ruedas cayó la noche de este sábado de una altura de 2 metros al canal pluvial ubicado en la colonia López Mateos, por la carretera Internacional al Norte. Personal de Bomberos Mazatlán acudió a su rescate.

Al arribo de las unidades, se localizó a la persona al interior del canal, con una altura aproximada de 2 metros. De inmediato, previo al arribo de la ambulancia, el Técnico en Urgencias Médicas de la tripulación brindó atención prehospitalaria.

Posteriormente, se realizaron maniobras de extracción con las debidas medidas de seguridad, logrando poner a salvo a la persona y dejándola bajo atención para su traslado y valoración médica.

Gracias a la oportuna intervención del personal, la situación fue controlada sin mayores riesgos, priorizando en todo momento la seguridad del paciente.