$!Rescatan a policía estatal tras privación de la libertad en Culiacán; hay un muerto y tres heridos

CULIACÁN. _ La privación ilegal de la libertad de un elemento de la Policía Estatal Preventiva (PEP), adscrito a la Dirección de Servicios de Protección, derivó en un operativo que culminó en un enfrentamiento armado. El saldo fue un presunto delincuente abatido, tres personas detenidas con heridas, y el agente rescatado, quien también resultó lesionado.

El hecho ocurrió la mañana de este viernes en el fraccionamiento Villa Bonita, al sur de Culiacán.

Tras el reporte de la desaparición del policía, corporaciones de los tres órdenes de gobierno desplegaron un operativo de búsqueda por tierra y aire. Durante la movilización, el agente fue localizado y rescatado por fuerzas federales.

La balacera se registró sobre la avenida Álvaro Obregón, a la altura del mencionado fraccionamiento, previo al cruce con La Costerita. En el intercambio de disparos, el elemento de la PEP resultó herido, al igual que dos presuntos civiles armados, quienes fueron detenidos. Un tercer agresor fue abatido en el lugar.

Dos de los detenidos heridos fueron identificados como Jesús Ramón “N” y César Armando “N”. Uno de ellos se encuentra en estado grave y el otro estable; ambos fueron trasladados a recibir atención médica. Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad del tercer detenido herido, ni se ha precisado el estado de salud del agente estatal.

En el lugar también fue asegurado un vehículo Toyota Corolla, en cuyo interior se encontró armamento. Sin embargo, las autoridades no han proporcionado detalles sobre el tipo o cantidad de armas aseguradas.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), confirmó la privación de la libertad del elemento estatal que se encontraba en su día de descanso.

“Se registró la privación de la libertad de un elemento de la Policía Estatal Preventiva que se encontraba en su día de descanso, por lo que se dio reporte de inmediato al Grupo Interinstitucional, activándose el Código Rojo. Posteriormente, se localizó, por el sector sur de Culiacán, una unidad como la denunciada en la que civiles armados se habían llevado al agente, dándole seguimiento”, señala el comunicado emitido por la SSPE.