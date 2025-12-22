$!Rescatan a trabajador electrocutado en techo de una congeladora de Mazatlán

MAZATLÁN._ Un trabajador que sufrió una descarga eléctrica cuando realizaba labores de mantenimiento en el techo de una congeladora, tuvo que ser rescatado por personal de los cuerpos de auxilio.

El accidente se reportó a los cuerpos de emergencia a las 15:20 horas, en las instalaciones de una congeladora ubicada sobre la avenida Gabriel Leyva.

El trabajador realizaba trabajos en el techo de una bodega cuando hizo contacto con cables de alta tensión que cruzan los patios de la congeladora.