$!Rescatan a trabajadores de la Japama atrapados por alud de tierra en Los Mochis

AHOME. _ Dos trabajadores de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama) fueron rescatados con vida tras quedar atrapados por un desprendimiento de tierra mientras realizaban labores de supervisión en una obra en el sector Centro, en Los Mochis.
El hecho ocurrió aproximadamente a las 10:30 horas en el cruce de las calles Juan Carrasco y Santos Degollado. De acuerdo con los informes obtenidos en el lugar, el terreno cedió de forma repentina, dejando a los operarios inmovilizados bajo el material.
La emergencia provocó la intervención inmediata de paramédicos de los Servicios de Urgencias Médicas Municipales de Ahome (Summa), el Cuerpo de Bomberos y agentes de la Policía Municipal, quienes aseguraron el área para iniciar las maniobras de auxilio.
Tras estabilizar las paredes de la zanja para prevenir nuevos deslizamientos, los rescatistas lograron extraer al primer trabajador, quien presentaba probables fracturas y fue trasladado a un hospital local.
Minutos más tarde, con la colaboración de personal de Protección Civil y cuadrillas de la propia paramunicipal, se concretó el rescate del segundo empleado, quien también presentaba lesiones y posibles fracturas.
La Dirección de Tránsito Municipal mantuvo el cierre a la circulación vehicular en el perímetro para garantizar la seguridad durante las maniobras y permitir la evaluación de riesgos en la zona de la obra.