$!Rescatan a trabajadores de la Japama atrapados por alud de tierra en Los Mochis

AHOME. _ Dos trabajadores de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama) fueron rescatados con vida tras quedar atrapados por un desprendimiento de tierra mientras realizaban labores de supervisión en una obra en el sector Centro, en Los Mochis.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 10:30 horas en el cruce de las calles Juan Carrasco y Santos Degollado. De acuerdo con los informes obtenidos en el lugar, el terreno cedió de forma repentina, dejando a los operarios inmovilizados bajo el material.