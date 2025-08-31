Rescatan a un hombre de un pozo de agua en Mazatlán; al parecer estuvo ahí 3 días

VILLA UNIÓN, Mazatlán._ Un adulto fue rescatado la noche del sábado 30 de agosto tras caer a un pozo de agua. Se comentó que al parecer estuvo ahí atrapado durante tres días.

De acuerdo a un comunicado en redes sociales, Bomberos Veteranos de Villa Unión acudió al reporte de una persona atrapada en un pozo de agua en el rancho El Paraíso, de la colonia Sixto Osuna, en la sindicatura de Villa Unión, en el sur de Mazatlán.

Al llegar al lugar, dos civiles habían logrado sacar a la víctima del interior del pozo, por lo que procedieron a brindarle la atención prehospitalaria.

Bomberos Veteranos informó que a bordo de su ambulancia AV-16 se realizó el traslado del hombre al Hospital del IMSS en Villa Unión, mientras que su unidad de rescate MV-16 apoyó en las labores.

De manera extraoficial, se informó que la persona habría permanecido alrededor de tres días atrapada en el tiro.