$!Rescatan con vida a un adulto mayor tras permanecer 48 horas atrapado en un dren de Ahome

LOS MOCHIS._ Tras permanecer inmovilizado durante dos días en el interior de un canal de desagüe, un hombre adulto fue rescatado con vida mediante un operativo conjunto entre la Dirección de Tránsito Municipal de Ahome y el cuerpo de Bomberos de Los Mochis. El afectado fue identificado como Felipe “N”, de 59 años, quién había sido reportado como desaparecido por sus familiares tras salir de su domicilio con la intención de recolectar leña.

Su paradero fue una incógnita hasta que una llamada ciudadana a los números de emergencia del 911 alertó sobre la presencia de una persona atrapada en una obra hidráulica contigua al Ejido Louisiana, perteneciente a la Sindicatura Central. Los primeros en arribar al sitio como primeros respondientes fueron agentes de Tránsito, quienes confirmaron el hallazgo.

Sin embargo, las condiciones del terreno, caracterizadas por el denso fango, imposibilitaron una extracción inmediata, por lo que fue indispensable solicitar el apoyo especializado de los cuerpos de auxilio. A su llegada, los elementos de Bomberos de Los Mochis desplegaron maniobras de rescate, descendiendo al interior de la zanja con una camilla para asegurar al adulto mayor y extraerlo de manera segura a la superficie. Una vez a salvo, Felipe “N” recibió los primeros auxilios en el lugar de los hechos.