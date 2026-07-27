Rescatan cuerpo de adolescente desaparecido desde el domingo en aguas del Río Presidio

MAZATLÁN._ Tras más de 24 horas de búsqueda, rescatistas encuentran a Víctor Manuel, de 16 años, desaparecido en el Río Presidio desde la tarde del domingo 26 de julio.

El menor se lanzó al río junto con otro adolescente que lo acompañaba, pero este si logro salir metros adelante, mientras que Víctor Manuel fue arrastrado por la corriente del río y ya no logro salir a la superficie.

Rescatistas del Escuadrón de Salvamento Acuático, Protección Civil y de Bomberos Veteranos de Villa Unión activaron el Protocolo de Búsqueda y Rescate tras el reporte de la desaparición.

Gustavo Espinoza, comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático, informó que tras recibirse el reporte durante la tarde del domingo, elementos a su mando, en coordinación con personal de Protección Civil Municipal y Bomberos Veteranos de Villa Unión, iniciaron las labores de búsqueda. La búsqueda fue interrumpida a las 19:00 horas del domingo, debido a la falta de visibilidad, pero fue reanudado a partir de las 06:00 horas del lunes.

Fue alrededor de las 15:30 horas del lunes cuando el personal del Escuadrón de Salvamento Acuático localizó el cuerpo, a aproximadamente 100 metros del sitio donde se reportó su desaparición. El menor fue identificado como Víctor Manuel “N”, de 16 años de edad y tenía su domicilio en el fraccionamiento Santa Fe.