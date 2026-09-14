Rescatan cuerpo sin vida de joven desaparecido en las aguas del río Sinaloa en Guasave

GUASAVE. _ Durante la mañana de este lunes, el operativo de búsqueda desplegado por los cuerpos de rescate culminó con la localización del cuerpo sin vida de Irvin, un joven que había sido arrastrado por la corriente casi 24 horas antes.

El hallazgo se registró alrededor de las 11:00 horas, frente a la comunidad de Pueblo Viejo y en la orilla opuesta al punto donde el joven ingresó al afluente la tarde del domingo. Según los reportes de las corporaciones, el cuerpo fue ubicado a unos 150 metros de la zona de su desaparición, de donde lamentablemente ya no logró salir a la superficie.

Autoridades confirmaron que la víctima tenía 19 años de edad y era residente de la comunidad de Las Moras, perteneciente a la sindicatura de La Trinidad.

Las labores de localización, que habían sido suspendidas la noche anterior por falta de visibilidad, se reanudaron en punto de las 08:00 horas de este lunes. Buzos del Departamento de Bomberos, en coordinación con elementos de Protección Civil Municipal, rastrearon el caudal hasta confirmar el hallazgo tres horas después.

Tras asegurar los restos en la orilla, agentes de la Policía Municipal acordonaron el perímetro. Minutos más tarde, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) arribó al sitio para realizar el peritaje correspondiente y ordenar el traslado del cuerpo a una funeraria local para las diligencias de ley.

Este lamentable hecho enciende nuevamente las alertas preventivas en la región. Con la muerte de Irvin suman ya cinco fallecimientos por inmersión en el río Sinaloa en lo que va del año; cuatro de estos decesos han ocurrido en la jurisdicción de Guasave y uno más en el municipio de Sinaloa, tratándose en su totalidad de jóvenes y menores de edad.