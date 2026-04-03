$!Rescatan del mar a 6 personas en Playa Brujas y 2 en Playa Gaviotas, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Dos intervenciones y un total de ocho personas puestas a salvo del fuerte oleaje, fue el resultado de las acciones preventivas y de rescate emprendidas por elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático durante el operativo del Viernes Santo en las playas de Mazatlán.

A través de un comunicado, el comandante del cuerpo de salvavidas, Gustavo Espinoza, informó que los rescates se realizaron mediante el uso de Jetsky, nado y canecas, logrando auxiliar a bañistas que eran arrastrados por las corrientes marinas, incluso algunos de ellos alejados de zonas rocosas para evitar mayores riesgos.

La mayoría de los atendidos eran turistas nacionales.

El comandante detalló que las acciones se registraron en playa Brujas, en Cerritos, con un rescate múltiple de tres mujeres y tres hombres, entre ellos dos menores de edad; además de dos personas originarias de Guanajuato en el área de Gaviotas.

Tras ser puestos a salvo, los bañistas recibieron valoración médica básica, determinando que solo presentaban cansancio.

Las autoridades reiteraron el llamado a acatar indicaciones, respetar el color de las banderas, extremar precauciones con menores de edad y mantener el autocuidado, mientras el personal salvavidas continúa con recorridos constantes para prevenir incidentes.