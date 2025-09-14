Rescatan salvavidas a tres bañistas en las playas de Mazatlán

MAZATLÁN._ Tres bañistas, entre ellos un surfista, fueron rescatados cuando eran arrastrados por corrientes marinas en las playas de Mazatlán este domingo 14 de septiembre.

De acuerdo a un comunicado, elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático, en coordinación con personal de Protección Civil, pusieron a salvo a tres personas durante la tarde de este domingo luego de reportarse un rescate múltiple en las playas de Mazatlán.

Gustavo Espinoza Bastidas, comandante del grupo de salvavidas, informó que la activación de los protocolos de atención y rescate se dio en las playas de Pueblo Bonito, en el antiguo hotel El Faro.

La primera situación de emergencia era para poner a salvo a un surfista que había sido jalado por el oleaje, pero cuando era llevado a la orilla, los elementos mantuvieron a flote a otros bañistas que fueron jalados por la misma corriente marina.

A las labores de rescate se sumaron operadores de los jetskis, quienes apoyaron para llevar a las personas a tierra firme, donde se les brindó valoración médica, permaneciendo dos de ellos en el lugar: uno de ellos recibió primeros auxilios al encontrarse en paro, pero los elementos realizaron las maniobras necesarias hasta mantenerlo estable y tiempo después fue llevado a una clínica privada, donde continúa recibiendo valoraciones necesarias.

Ante la situación, Espinoza Bastidas pidió a los elementos reforzar las acciones preventivas en la zona con el objetivo de evitar otra situación de alerta.