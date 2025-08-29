Rescates de mujeres fueron fortuitos; no había operativos para localizarlas: SSPE

CULIACÁN. _ Los rescates de dos mujeres en Culiacán, este miércoles y jueves, se dieron de manera fortuita puesto que no había operativos enfocados en localizarlas.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa descartó que se haya tratado de trabajos específicos para liberar a ambas víctimas.

“No se refiere si obedecía a un operativo en particular, sin embargo, en este caso se localizó esta mujer que estaba privada de la libertad, se hizo de conocimiento a las autoridades de salud del estado para verificar su estado de salud en ese momento y también comunicación con sus familiares”, precisó la vocera Verona Hernández.

“En el caso de una de ellas era una persona que se encontraba en la calle y corrió a pedir ayuda”.

En el primero de los casos, correspondió a una mujer localizada en Ampliación El Barrio, quien escapó de sus captores, fue atendida por Ejército Mexicano y presentaba crisis nerviosa, el pasado miércoles.

Mientras que el jueves, en el sector Barrancos, una mujer originaria de Tepic, Nayarit, corrió por un bulevar, se refugió en un domicilio y luego pidió apoyo a personal castrense. La víctima tenía las manos esposadas pero sin huellas de violencia.