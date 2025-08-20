$!Resguardan la FGR en Los Mochis tras detención de dos hombres en Guamúchil

El despliegue de seguridad se reforzó luego del traslado de dos hombres detenidos en Guamúchil, presuntamente vinculados con la disputa interna de facciones del Cártel de Sinaloa.

LOS MOCHIS._ Elementos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, adscritos a la Unidad Nacional de Operaciones, mantienen un fuerte operativo en torno a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Los Mochis.

De acuerdo con los primeros reportes, la captura se registró en la región del Évora, donde se habría asegurado al menos un arma de fuego.

Aunque las autoridades no han confirmado identidades, trascendió que se trata de dos jóvenes, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público Federal.

El edificio de la FGR permanece sitiado por personal de la Semar, mientras que la periferia está vigilada por patrullas de la SSPC.

Hasta este momento, ni la Secretaría de Marina ni la FGR han emitido información oficial sobre los detenidos.