$!Resguardo militar en hospital de El Rosario tras presunto enfrentamiento

ROSARIO. _ Elementos del Ejército Mexicano mantienen un despliegue de seguridad en el Hospital Integral IMSS Bienestar, en la cabecera municipal de El Rosario, ante el presunto traslado de personas lesionadas con arma de fuego. El operativo se realizó en medio de la especulación de que el personal militar logró la detención de hombres armados.

La fuerte movilización de patrullas y unidades tácticas generó inquietud entre la ciudadanía, especialmente al concentrarse la vigilancia en una de las principales arterias viales de la ciudad, junto a planteles educativos. Testigos señalaron que el arribo de los efectivos castrenses al nosocomio ocurrió alrededor de las 13:00 horas, generando temor entre padres de familia y transeúntes.