Seguridad
|
Fuerte despliegue

Resguardo militar en hospital de El Rosario tras presunto enfrentamiento

El Ejército Mexicano desplegó un operativo de resguardo en el Hospital IMSS Bienestar de El Rosario. El despliegue generó alarma ciudadana y obedece al presunto ingreso de personas con lesiones de arma de fuego, tras rumores de un choque armado en la zona rural
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
06/11/2025 16:19
06/11/2025 16:19

ROSARIO. _ Elementos del Ejército Mexicano mantienen un despliegue de seguridad en el Hospital Integral IMSS Bienestar, en la cabecera municipal de El Rosario, ante el presunto traslado de personas lesionadas con arma de fuego. El operativo se realizó en medio de la especulación de que el personal militar logró la detención de hombres armados.

La fuerte movilización de patrullas y unidades tácticas generó inquietud entre la ciudadanía, especialmente al concentrarse la vigilancia en una de las principales arterias viales de la ciudad, junto a planteles educativos. Testigos señalaron que el arribo de los efectivos castrenses al nosocomio ocurrió alrededor de las 13:00 horas, generando temor entre padres de familia y transeúntes.

$!Resguardo militar en hospital de El Rosario tras presunto enfrentamiento

Tras el dispositivo de resguardo, trascendió que la presencia militar se debió a un choque armado entre civiles y militares, presuntamente ocurrido en el camino que conduce al poblado de El Matadero, que conecta a la carretera estatal con la localidad de Agua Verde, en el mismo municipio.

Sin embargo, el hermetismo prevalece por parte de las autoridades competentes. Hasta el momento, ninguna institución ha confirmado oficialmente si al hospital ingresaron personas con lesiones de proyectil de arma de fuego, el número o la identidad, civil o militar, de los afectados, ni si se registró efectivamente el enfrentamiento armado.

$!Resguardo militar en hospital de El Rosario tras presunto enfrentamiento
#Seguridad
#Rosario
#Operativo Militar
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube