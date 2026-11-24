MAZATLÁN. _ Un ataque a balazos contra el conductor de una camioneta Nissan dejó a un menor de edad herido en la colonia Jacarandas, en Mazatlán.
El lesionado fue identificado como Missael “N”, de 17 años de edad, quien fue trasladado por sus familiares a un hospital público para recibir atención médica.
La agresión se registró alrededor de las 10:00 horas sobre la calle Higueras, en el mencionado sector.
De acuerdo con los primeros reportes, el ataque habría ocurrido durante un intento de despojo de la unidad.
Al parecer, el adolescente opuso resistencia y fue agredido con un disparo, lo que provocó que perdiera el control de la camioneta y chocara contra un automóvil Dodge Attitude que se encontraba estacionado.
El lugar fue acordonado por elementos de la Policía Municipal, mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes.