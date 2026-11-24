MAZATLÁN. _ Un ataque a balazos contra el conductor de una camioneta Nissan dejó a un menor de edad herido en la colonia Jacarandas, en Mazatlán. El lesionado fue identificado como Missael “N”, de 17 años de edad, quien fue trasladado por sus familiares a un hospital público para recibir atención médica.

La agresión se registró alrededor de las 10:00 horas sobre la calle Higueras, en el mencionado sector. De acuerdo con los primeros reportes, el ataque habría ocurrido durante un intento de despojo de la unidad.