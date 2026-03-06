Seguridad
Restablecen tránsito por la carretera Culiacán-Mazatlán tras volcadura de pipa en El Chilillo

La vialidad permaneció cerrada cerca de 12 horas mientras autoridades realizaban el trasvase del combustible que cargaba la unidad y retiraban el vehículo siniestrado
Noroeste/Redacción |
06/03/2026 22:05
Tras casi 12 horas cerrada al paso vehicular, por la volcadura de una pipa cargada con gasolina, fue reabierta la carretera Culiacán-Mazatlán, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Cerca de las 21:00 horas de este viernes 6 de marzo, la dependencia dio a conocer que finalizaron las obras de trasvase del combustible derramado, así como del retiro del vehículo siniestrado.

Este hecho, ocurrido en la entrada a El Chilillo, en Mazatlán, se registró cerca de las 10:00 de este viernes, y debido al tipo de vehículo y líquido que transportaba, tuvo que cerrarse el paso vehicular por ambos sentidos.

En las maniobras de aseguramiento y limpieza de la escena participó personal de Protección Civil y de la Guardia Nacional División Carreteras.

