$!Restos óseos de dos hombres fueron localizados junto al muro de contención del Ramal Múnich en Mazatlán

Las osamentas de dos hombres, atados de pies y manos y con vendajes en la cabeza, fueron descubiertas por personal que realizaba corte de maleza en una de las rampas del distribuidor vial del Ramal Múnich.

El hallazgo se reportó a las 17:45 horas de este martes, en la rampa de acceso del Libramiento Mazatlán hacia el Ramal Múnich.