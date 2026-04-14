$!Restos óseos de dos hombres fueron localizados junto al muro de contención del Ramal Múnich en Mazatlán

Las osamentas de dos hombres, atados de pies y manos y con vendajes en la cabeza, fueron descubiertas por personal que realizaba corte de maleza en una de las rampas del distribuidor vial del Ramal Múnich.
El hallazgo se reportó a las 17:45 horas de este martes, en la rampa de acceso del Libramiento Mazatlán hacia el Ramal Múnich.
Personal que prestaba servicio de limpieza y corte de maleza en la mencionada rampa, descubrieron los restos óseos de dos hombres con huellas de tortura y de inmediato reportaron el hallazgo a las autoridades.
La zona fue acordonada y resguardada por Policías Municipales hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.
Después de las diligencias de ley, las osamentas fueron trasladadas por personal funerario a las instalaciones del Servicio Médico Forense.