$!Restringen el paso vehicular en la Calzada José Limón y Puente Almada por bacheo; tome rutas alternas

CULIACÁN. _ Conductores que transitan por el sector norte de la ciudad enfrentan severas restricciones viales debido a trabajos de mantenimiento en la infraestructura urbana realizados por el Ayuntamiento de Culiacán.

Elementos de la Unidad de Vialidad mantienen un dispositivo de seguridad para delimitar el paso vehicular en la calzada José Limón, específicamente a la altura de la calle Ángel Flores, donde personal de la comuna realiza labores de reencarpetado.

De manera simultánea, el acceso que conecta el Paseo Niños Héroes con el Puente Almada permanece cerrado por las mismas maniobras técnicas.