$!Restringen el paso vehicular en la Calzada José Limón y Puente Almada por bacheo; tome rutas alternas

CULIACÁN. _ Conductores que transitan por el sector norte de la ciudad enfrentan severas restricciones viales debido a trabajos de mantenimiento en la infraestructura urbana realizados por el Ayuntamiento de Culiacán.
Elementos de la Unidad de Vialidad mantienen un dispositivo de seguridad para delimitar el paso vehicular en la calzada José Limón, específicamente a la altura de la calle Ángel Flores, donde personal de la comuna realiza labores de reencarpetado.
De manera simultánea, el acceso que conecta el Paseo Niños Héroes con el Puente Almada permanece cerrado por las mismas maniobras técnicas.
La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPyTM) informó que estas medidas buscan resguardar la integridad de los trabajadores y usuarios.
“Durante horas pico, el llamado es a mantener la calma, utilizar vialidades alternas y atender las indicaciones de los elementos viales que se encuentran dirigiendo la circulación para evitar accidentes”, pide la SSPyTM.
Aunque agentes de Tránsito se encuentran en los puntos críticos para orientar a los automovilistas, la falta de fluidez ha generado malestar entre quienes circulan por la zona. Se sugiere el uso de rutas alternas y conducir con cautela para evitar incidentes en las áreas intervenidas.