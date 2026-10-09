Restringen visitas en el penal de Mazatlán tras riña que dejó 10 muertos

MAZATLÁN._ Luego de la riña ocurrida el jueves 8 de octubre en el Centro Penitenciario El Castillo, que dejó un saldo de 10 personas muertas, entre ellas un menor de 2 años de edad, y 16 heridas, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) suspendió de forma temporal las visitas de familiares a las instalaciones.

La dependencia estatal informó que elementos del Grupo Interinstitucional se mantienen desplegados al interior del centro penitenciario para realizar inspecciones, garantizar la seguridad y preservar el orden en el lugar. Por esta razón, se solicitó a los familiares de las personas privadas de la libertad evitar acudir a las inmediaciones del penal durante el desarrollo de los operativos.

“Destacar que, las visitas a las instalaciones se encuentran restringidas esto a causa de que se implementa una revisión al interior por parte de las autoridades, el cual se realiza con estricto apego a los Derechos Humanos, salvaguardando su integridad. Por ello, se hace un llamado a las familias a que en estos momentos eviten acudir a dicho centro”, señala la SSPE.