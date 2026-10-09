Restringen visitas en el penal de Mazatlán tras riña que dejó 10 muertos

MAZATLÁN._ Luego de la riña ocurrida el jueves 8 de octubre en el Centro Penitenciario El Castillo, que dejó un saldo de 10 personas muertas, entre ellas un menor de 2 años de edad, y 16 heridas, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) suspendió de forma temporal las visitas de familiares a las instalaciones.
La dependencia estatal informó que elementos del Grupo Interinstitucional se mantienen desplegados al interior del centro penitenciario para realizar inspecciones, garantizar la seguridad y preservar el orden en el lugar. Por esta razón, se solicitó a los familiares de las personas privadas de la libertad evitar acudir a las inmediaciones del penal durante el desarrollo de los operativos.
“Destacar que, las visitas a las instalaciones se encuentran restringidas esto a causa de que se implementa una revisión al interior por parte de las autoridades, el cual se realiza con estricto apego a los Derechos Humanos, salvaguardando su integridad. Por ello, se hace un llamado a las familias a que en estos momentos eviten acudir a dicho centro”, señala la SSPE.
Respecto a los 16 reclusos lesionados durante los hechos violentos, la dependencia estatal detalló que nueve de ellos recibieron el alta médica tras presentar una evolución favorable, mientras que los siete restantes continúan bajo atención hospitalaria.
La autoridad estatal agregó que colabora con las instancias correspondientes con el fin de llevar a cabo las investigaciones requeridas y esclarecer lo sucedido en el centro penitenciario.