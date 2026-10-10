$!Resulta lesionada una joven tras ataque a balazos en Alturas del Sur, en Culiacán

CULIACÁN._ Una agresión con arma de fuego registrada durante la noche de este sábado dejó a una joven herida en el sector de Alturas del Sur, lo que movilizó a distintas corporaciones de seguridad y unidades de emergencia en la capital sinaloense.

La víctima fue identificada como Noemí, de 21 años de edad, quien presentó un impacto de bala en el brazo derecho.

Los hechos se desarrollaron en una vivienda situada sobre la calle Cima Nevado de Toluca.

Tras recibir el reporte del ataque, al lugar acudieron agentes de la Policía Estatal Preventiva, efectivos del Ejército Mexicano y socorristas de la Cruz Roja.

A pesar de la herida, la joven logró abordar la ambulancia por sus propios medios para ser trasladada a un nosocomio local, donde recibió atención médica especializada.