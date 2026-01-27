Resultan heridos padre e hijos tras quedar entre balacera en Terranova, Culiacán

Lo que sería un traslado habitual rumbo a la escuela se convirtió en un episodio de alto riesgo para un padre de familia y sus dos hijos menores de edad, quienes quedaron atrapados en un enfrentamiento armado entre autoridades y civiles la mañana de este martes en el sector poniente de Culiacán.

Los hechos ocurrieron poco antes de las 08:00 horas en la colonia Terranova, cuando la familia se desplazaba a bordo de una camioneta Ford pick up negra y fue impactada por la unidad oficial en la que viajaba el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Alejandro Bravo Martínez, en medio de una persecución contra civiles armados.