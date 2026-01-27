Resultan heridos padre e hijos tras quedar entre balacera en Terranova, Culiacán

Lo que sería un traslado habitual rumbo a la escuela se convirtió en un episodio de alto riesgo para un padre de familia y sus dos hijos menores de edad, quienes quedaron atrapados en un enfrentamiento armado entre autoridades y civiles la mañana de este martes en el sector poniente de Culiacán.
Los hechos ocurrieron poco antes de las 08:00 horas en la colonia Terranova, cuando la familia se desplazaba a bordo de una camioneta Ford pick up negra y fue impactada por la unidad oficial en la que viajaba el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Alejandro Bravo Martínez, en medio de una persecución contra civiles armados.
De acuerdo con informes oficiales, la unidad del mando policial colisionó primero contra una camioneta Tucson blanca, en la que viajaban los presuntos agresores, y tras perder el control se proyectó contra el vehículo en el que se trasladaban el padre y sus hijos.
Al sitio acudieron de inmediato cuerpos de auxilio para brindar atención a los lesionados, quienes resultaron con heridas leves como consecuencia del choque. En el lugar recibieron atención prehospitalaria y posteriormente fueron trasladados a un hospital para su valoración médica.
Se informó que el adulto presentó golpes y contusiones en la cabeza y en diversas partes del cuerpo, mientras que una de las menores también resultó con lesiones leves. Hasta este momento, no se han precisado mayores detalles sobre el estado de salud de la familia.
De manera preliminar, se dio a conocer que la camioneta de la familia presentaba al menos un impacto de bala en la carrocería, tras quedar atrapada en el intercambio de disparos.
Asimismo, un elemento de la Policía Municipal ingresó por sus propios medios a un hospital a bordo de su patrulla con impactos de bala, tras resultar lesionado por esquirlas; su estado de salud se reporta como estable.