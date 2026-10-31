$!Resultan lesionadas dos menores tras derrapar en motocicleta en Agua Verde, Rosario

EL ROSARIO._ Dos menores resultaron heridas tras derrapar en la motocicleta que circulaban en calles de Agua Verde.
Las tripulantes heridas fueron identificadas como Melody “L”, de 13 años, María José “M”, de 17 años, ambas con domicilio en el poblado.
El hecho se registró a las 19:50 horas, de este viernes 30 de octubre, en una de las calles principales de la sindicatura.
Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y Cruz Roja, encontrando a las menores en el lugar.
Al presentar una de las menores posible fractura de mandíbula, así como múltiples golpes, ambas fueron trasladas de emergencia al Hospital IMSS-Bienestar, ubicado en la cabecera municipal.
Se expuso que de las labores participaron aproximadamente 20 personas y se colocaron alrededor de 150 fichas de personas principalmente del municipio.
Así mismo acudieron personal de Tránsito Municipal para darle el debido trámite al accidente.