$!Resultan lesionadas dos menores tras derrapar en motocicleta en Agua Verde, Rosario

EL ROSARIO._ Dos menores resultaron heridas tras derrapar en la motocicleta que circulaban en calles de Agua Verde.

Las tripulantes heridas fueron identificadas como Melody “L”, de 13 años, María José “M”, de 17 años, ambas con domicilio en el poblado.

El hecho se registró a las 19:50 horas, de este viernes 30 de octubre, en una de las calles principales de la sindicatura.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y Cruz Roja, encontrando a las menores en el lugar.