$!Retiran cámara con panel solar instalada en árbol del poblado El Bledal, en Navolato

Una cámara con un panel solar, instalada presuntamente para vigilar acciones de las autoridades en la zona, fue localizada y desinstalada en un árbol de la comunidad de El Bledal, en Navolato.

Según un comunicado, el artefacto de vigilancia fue hallado luego de que personal militar realizó trabajos de reconocimiento terrestre en dicha comunidad, a pesar de que no se dio a conocer el punto exacto del lugar.

La cámara fue instalada presuntamente por miembros de la delincuencia organizada, por lo que los efectivos procedieron a asegurarlo y desinstalarlo.