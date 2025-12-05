$!Retiran cámara con panel solar instalada en árbol del poblado El Bledal, en Navolato

Una cámara con un panel solar, instalada presuntamente para vigilar acciones de las autoridades en la zona, fue localizada y desinstalada en un árbol de la comunidad de El Bledal, en Navolato.
Según un comunicado, el artefacto de vigilancia fue hallado luego de que personal militar realizó trabajos de reconocimiento terrestre en dicha comunidad, a pesar de que no se dio a conocer el punto exacto del lugar.
La cámara fue instalada presuntamente por miembros de la delincuencia organizada, por lo que los efectivos procedieron a asegurarlo y desinstalarlo.
Lo anterior fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado para que lleve a cabo las investigaciones correspondientes.
Las labores de aseguramiento fueron realizadas por elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través de la Policía Estatal Preventiva.