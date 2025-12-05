$!Retiran explosivos caseros tras ataque e incendio de vivienda en el fraccionamiento Canaco de Culiacán

Aproximadamente 36 horas después del atentado registrado en el fraccionamiento Canaco, al norte de la ciudad, personal de la célula especializada en manejo de artefactos explosivos del Ejército Mexicano retiró dos dispositivos de fabricación casera que habían sido abandonados tras el ataque e incendio de una vivienda.
El inmueble, ubicado sobre la avenida Hermes, entre Aquiles y Eneas, permanece acordonado por elementos de seguridad pública y soldados desde la medianoche del jueves 4 de diciembre, cuando se reportó el atentado contra la casa.
Fue hasta alrededor de las 11:00 horas de este viernes cuando el personal militar arribó al punto y realizó las maniobras necesarias para asegurar los artefactos.
Las autoridades informaron que la avenida continuará cerrada mientras la Fiscalía General del Estado acude al sitio para recolectar casquillos y otros indicios relacionados con el ataque.
En el exterior de la vivienda siniestrada permanecen visibles dos botellas con combustible, presuntamente utilizadas durante la agresión.
Con este hecho, la avenida Hermes, una de las principales del fraccionamiento, acumula más de 36 horas bloqueada.