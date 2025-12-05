$!Retiran explosivos caseros tras ataque e incendio de vivienda en el fraccionamiento Canaco de Culiacán

Aproximadamente 36 horas después del atentado registrado en el fraccionamiento Canaco, al norte de la ciudad, personal de la célula especializada en manejo de artefactos explosivos del Ejército Mexicano retiró dos dispositivos de fabricación casera que habían sido abandonados tras el ataque e incendio de una vivienda.

El inmueble, ubicado sobre la avenida Hermes, entre Aquiles y Eneas, permanece acordonado por elementos de seguridad pública y soldados desde la medianoche del jueves 4 de diciembre, cuando se reportó el atentado contra la casa.