$!Retiran objetos mostrencos en alrededores del estadio de beisbol de Culiacán previo a partido

CULIACÁN._ Un operativo de retiro de objetos mostrencos fue realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en los alrededores del estadio de beisbol de Culiacán, como parte de las acciones preventivas para garantizar la seguridad vial y el libre tránsito previo al partido inaugural entre Tomateros y Algodoneros de Guasave.

Durante el despliegue, los agentes retiraron 136 objetos que eran utilizados para apartar espacios de estacionamiento o delimitar zonas de manera irregular.

Entre los artículos asegurados se encontraban cartones, jabas de madera y plástico, sillas, conos, galones y diversos tipos de escombros que obstruían la vía pública y representaban un riesgo tanto para peatones como para automovilistas.