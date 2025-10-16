Seguridad
Seguridad vial

Retiran objetos mostrencos en alrededores del estadio de beisbol de Culiacán previo a partido

Antes de disputarse el duelo entre Tomateros y Algodoneros, personal de Tránsito retiró los objetos que fueron colocados para apartar espacios de estacionamiento y que obstruían el paso de los vehículos
Noroeste/Redacción
16/10/2025 21:03
CULIACÁN._ Un operativo de retiro de objetos mostrencos fue realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en los alrededores del estadio de beisbol de Culiacán, como parte de las acciones preventivas para garantizar la seguridad vial y el libre tránsito previo al partido inaugural entre Tomateros y Algodoneros de Guasave.

Durante el despliegue, los agentes retiraron 136 objetos que eran utilizados para apartar espacios de estacionamiento o delimitar zonas de manera irregular.

Entre los artículos asegurados se encontraban cartones, jabas de madera y plástico, sillas, conos, galones y diversos tipos de escombros que obstruían la vía pública y representaban un riesgo tanto para peatones como para automovilistas.

La mayor concentración de objetos se registró sobre la calle Juan José Ríos, aunque también se realizaron recorridos en las avenidas Paliza, Aguilar Barraza, Corona, Aquiles Serdán, Constitución e Ignacio Ramírez.

Los policías de tránsito liberaron las áreas afectadas para facilitar la circulación vehicular y prevenir incidentes durante la llegada de aficionados al estadio.

La corporación informó que el personal mantendrá presencia en la zona durante el desarrollo del encuentro, brindando apoyo vial, orientación a peatones y vigilancia estacionaria hasta la finalización del evento deportivo.

