$!Retiran puesto de control del Ejército en Cerritos; Mazatlán pierde vigilancia militar permanente

MAZATLÁN. _ Después de casi nueve meses de operación ininterrumpida, el puesto de control del Ejército Mexicano instalado en la zona de Cerritos fue retirado, por lo que Mazatlán dejó de contar con un punto permanente de vigilancia militar en uno de los corredores turísticos y residenciales de mayor crecimiento del municipio. El puesto de revisión se ubicaba en el entronque de la carretera Cerritos-El Habal, frente al acceso a un reconocido complejo turístico, y permanecía en funciones desde finales de 2025 como parte de la estrategia federal para reforzar la seguridad en ese sector del puerto.

Su instalación respondió a la necesidad de incrementar la presencia de las fuerzas federales en una zona donde convergen hoteles, desarrollos habitacionales, restaurantes y una importante afluencia de visitantes nacionales y extranjeros, además de constituir uno de los principales accesos hacia el norte de Mazatlán.

Durante el tiempo que permaneció en servicio, el punto de control mantuvo personal militar de forma permanente, lo que permitió reforzar las labores de vigilancia preventiva y brindar una capacidad de respuesta más inmediata ante cualquier incidente. La presencia de los elementos castrenses también funcionó como un factor disuasivo frente a delitos como el robo de vehículos y otros hechos de alto impacto registrados en distintos momentos en esa parte de la ciudad.

Además de resguardar la zona hotelera de Cerritos, el puesto de control beneficiaba a miles de habitantes de fraccionamientos cercanos, trabajadores del sector turístico y automovilistas que diariamente circulan por la avenida Sábalo Cerritos y vialidades aledañas, una de las áreas con mayor crecimiento urbano del municipio.

Hasta el momento, ninguna autoridad federal o militar ha informado oficialmente las razones del retiro del puesto de control, ni ha precisado si será reubicado en otro punto de Mazatlán o qué medidas se implementarán para mantener la vigilancia en ese sector, por lo que se desconoce si la decisión obedece a un ajuste estratégico, logístico o administrativo.