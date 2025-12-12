Retiran una góndola, dos vehículos con torretas y siete unidades más en talleres clandestinos en Culiacán

Diez unidades automotrices, entre ellas una góndola y dos con torretas, fueron remolcadas y retiradas con grúas la tarde de este viernes 12 de diciembre dentro de tres talleres clandestinos que fueron asegurados por las autoridades en la colonia Miguel Hidalgo, en Culiacán

Fue alrededor de las 14:00 horas cuando unidades de remolque de la Policía Municipal ingresaron por la calle Cecilia Zaidi, entre el bulevar Francisco I. Madero y la calle Alba de Acosta. Fue dentro de un inmueble blanco con dos portones donde primero se retiró una camioneta blanca y una camioneta negra con redilas.

Tras ello, personal de la Fiscalía General del Estado colocó sellos en la fachada del taller para indicar que se encuentra asegurada.

Frente a ese domicilio, por la calle Alba de Acosta, las autoridades aseguraron otros dos talleres más, donde se alcanzó a observar que habían remolcadas otras ocho unidades.

Entre las ocho se localizó una unidad pesada blanca tipo góndola, una camioneta gris, una camioneta GMC negra con torreta incrustada, otra unidad con características similares y una camioneta blanca con redilas.

Mientras se llevaban a cabo las acciones de remolque, la zona quedó asegurada y acordonada con cinta amarilla de precaución. Los vehículos antes mencionados fueron llevados hacia la pensión correspondiente para seguir con las diligencias pertinentes.

Según un comunicado oficial del Gabinete de Seguridad, en los tres talleres se encontraron diez unidades automotrices, nueve de ellas con blindaje artesanal, además de dos armas largas, tres armas cortas, 24 cargadores, 657 cartuchos útiles, dos aditamentos lanzagranadas, 414 artefactos explosivos improvisados y dos chalecos tácticos.